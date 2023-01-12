В России зарегистрирован первый случай заражения "кракеном"

Штамм коронавируса "кракен" добрался до России, следует из опубликованного 12 января сообщения Роспотребнадзора. Первый случай заболевания зарегистрирован на территории Пензенской области.

"Новый субвариант Омикрона — XBB.1.5 "кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", — известила санитарная служба.

Сейчас в России циркулирует несколько вариантов штамма "омикрон", однако доминирующим считается "омикрон ВА.5". Он распространен в стране подобно тому, как во второй половине 2021 года доминировал штамм коронавируса "дельта", единичные случаи которого отмечались и осенью 2022 года.

"Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были", — отметили в Роспотребнадзоре.

Накануне стало известно, что в Петербурге Смольный направил 98,5 миллиона рублей на закупку лекарств от коронавируса. Говоря об этом, губернатор Александр Беглов заявил, что большинство больных ковидом горожан лечатся на дому.

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