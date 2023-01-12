IKEA намерена продать фабрики в России в начале года

Шведский производитель мебели IKEA планирует завершить продажу всех своих фабрик в России в начале текущего года, сообщило 11 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наша цель — завершить продажу промышленных производственных единиц IKEA в России в начале 2023 года", — приводит информагентство сообщение компании. При этом сама сделка должна получить одобрение российского правительства.

Выбирать покупателя IKEA будет среди четырех претендентов. Сумма сделки, ее условия и названия потенциальных участников не раскрываются.

В середине декабря появилась информация о том, что IKEA сохранит на год рабочие места сотрудникам своих фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. При этом в первом квартале 2023 года рабочие продолжат трудиться по две недели в месяц.