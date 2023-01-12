В Госдуме предложили ежегодно отмечать День развития России

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой содействовать учреждению Дня развития России, сообщило 12 января РИА "Новости" со ссылкой на документ.

"Предлагается ввести День развития России, проводить его можно 12 января, в день рождения легендарного конструктора и ученого Сергея Павловича Королёва и выдающегося физика и академика Игоря Васильевича Курчатова, которые родились 12 января 1907 года и 1903 года", — цитирует информагентство обращение Чернышова.

В своем письме депутат назвал 2023 год "судьбоносным" для России и указал на необходимость восстановить в условиях продолжающейся спецоперации научную стабильность в стране. Он указал, что в календаре праздников и памятных дат отсутствует день, "который бы напоминал о необходимости развития творческого потенциала граждан страны". По версии Чернышова, праздник "мог бы дать старт ежегодным общенациональным научным дискуссиям с обсуждением всех сфер деятельности", в ходе которых желающие могли бы поделиться своими идеями о будущем развитии России.

Ранее Чернышов стал одним из четырех соавторов законопроекта о запрете продажи энергетиков подросткам.