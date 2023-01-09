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Новости 18:41

В Госдуму внесли законопроект о запрете на продажу энергетиков подросткам

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект о запрете на продажу энергетиков подросткам

Депутаты от трех фракций внесли в Государственную думу анонсированную ранее инициативу о законодательном запрете на продажу несовершеннолетним энергетических и тонизирующих напитков. Проект нормативного акта разработали Нина Останина, Алексей Корниенко (оба - КПРФ), Николай Бурляев (СРЗП) и Борис Чернышов (ЛДПР). Законопроект и прилагающийся к нему пакет документов они направили на рассмотрение спикеру Вячеславу Володину.

Ранее идею запрета артикулировала вице-премьер Татьяна Голикова, считающая также, что подобная продукция не должна продаваться где-либо в таре, превышающей 0,5 литра.

"Молодые люди без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, потребляют их в таком количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего в отношении сердечно-сосудистой системы. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

Авторы хотят, чтобы законопроект вступил в силу с 1 сентября. 

Отметим, что аналогичный запрет с 2019 года действует в Петербурге. Депутаты не были единогласны в вопросе его целесообразности.


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