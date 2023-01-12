Дом издателя Карабасникова на Васильевском острове признали памятником

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников внес в единый государственный реестр памятников доходный дом Н. П. Карабасникова. Он располагается по адресу 18 линия В. О., дом 9.

Купец, издатель и книгопродавец Николай Карабасников купил строившееся на тот момент здание в стиле модерн в 1905 году. Как отмечается на сайте КГИОП, оно выделяется из всей окружающей застройки тем, что средний и восточный флигели объединены общим объемом.

За сто с лишним лет дом, возведенный по проекту военного инженера Александра Тилинского и архитектора Александра Хренова, сохранил свои архитектурные и художественные особенности. К ним эксперты относят лепнину с растительным орнаментом и обилие цветного облицовочного кирпича. Внутри обращают на себя внимание глазурованная плитка и витражи.

После прихода большевиков к власти дом Карабасникова стал состоять из коммунальных квартир.

фото: kgiop.gov.spb.ru