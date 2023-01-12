Справедливороссы создадут партийное отделение в Запорожской области

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов посетил Запорожскую область. В ходе его визита обсуждалась перспектива открытия в регионе партийного отделение, передает пресс-служба политика.

"У нас есть очень хороший кандидат, которого я представил главе, и глава хорошо его знает. Уверен, что региональное отделение нашей партии будет сильное и мощное", - рассказал депутат Госдумы.

Миронов также встретился с руководством местного полка Минобороны, над которым его однопартийцы решили взять шефство.

Напомним, что официально в состав России Запорожская область вошла 30 сентября прошлого года. Центризбирком ранее заявлял о планах подключить вновь присоединенный регион к ГАС "Выборы" и провести в нем выборы в ближайший единый день голосования.