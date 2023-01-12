"Ведомости": Участников спецоперации выдвинут на выборы в 2023 году

На региональные выборы в 2023 году могут быть выдвинуты участники спецоперации и работавшие в Донбассе волонтеры, сообщили 12 января "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и в ряде представленных в Госдуме партий. По информации издания, "Единая Россия" планирует задействовать в выборах участников СВО, об этом же задумываются в КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России — За правду".

Как заявили в администрации президента, привлечение к выборам участников СВО "выгодно", поскольку "в обществе на это есть запрос". Близкий к Госдуме источник указал "Ведомостям" на то, что "Единая Россия" намеревается сделать ставку в предвыборной кампании на участников СВО. По его мнению, это подтверждает отправка ряда депутатов на новые территории в качестве добровольцев. Сама партия располагает резервом из добровольцев и волонтеров, отправившихся в Донбасс, рассказал изданию источник в ЕР.

Представители других трех думских партий рассказали "Ведомостям" об участии своих соратников в спецоперации на Украине. В КПРФ И СРЗП допустили возможность того, что часть их однопартийцев будет выдвигаться на выборах в сентябре. В ЛДПР заявили, что пока речь может идти о волонтерах, отправившихся в Донбасс для помощи в тылу и на территории близ линии соприкосновения. В "Новых людях" вопрос о возможности участия участников СВО в выборах оставили без ответа.

Региональные выборы состоятся в 2023 году 10 сентября. На них изберут 20 глав субъектов на прямых выборах и еще пять — на непрямых, а вместе с ними и депутатов 20 заксобраний. В Петербурге в этот день могут состояться выборы в несколько муниципалитетов, включая "Лиговку-Ямскую".