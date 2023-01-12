Осужденный экс-депутат Коваль выступит в прениях 31 января

Городской суд Петербурга 12 января изучил апелляционную жалобу на приговор бывшему депутату Законодательного собрания шестого созыва Роману Ковалю, осужденному на 9 лет за взяточничество (ст. 290 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда.

В апелляционной жалобе адвокат Коваля Алексей Егоров просил суд вынести оправдательный приговор, поскольку считает решение районного суда несправедливым. Коваль вину не признает и утверждает, что не мог влиять на бюджетный процесс при распределении "депутатской поправки". Коваль жалобу своего адвоката поддержал. Прокурор возразил.

Суд решил отложить начало прений на 31 января.

Напомним, в августе 2022 года Выборгский районный суд признал экс-депутата от "Единой России" виновным в получении взяток (ст. 290 УК). Через "депутатские поправки", Коваль якобы способствовал направлению бюджетных средств медицинским учреждениям, которые заключали контракты с определенными поставщиками. От последних за содействие осужденный, по версии следствия, получил около 17 млн "откатов". Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 35 млн рублей.

Подробнее о том, за что судили Коваля, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков