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Новости 12:42

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за "кракена"

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за "кракена"

В России не планируется введение нового локдауна в связи с обнаружением на территории страны нового вида коронавируса "кракен", говорится в распространенном 12 января сообщении Роспотребнадзора.

"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма Омикрон "кракен" вводить не планируется", — распространила пресс-служба РПН.

Незадолго до этого санитарная служба известила о первом случае "кракена" в России. Зараженный человек был выявлен в Пензенской области. Сейчас в стране доминирует вариант коронавируса "омикрон ВА.5".


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