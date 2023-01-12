Исторический дом в Невском районе разрешили реконструировать под детсад

Петербургский Госстройнадзор санкционировал реконструкцию исторического краснокирпичного здания на проспекте Обуховской Обороны, о чем сообщается на сайте Смольного. Ранее проект реконструкции одобрили чиновники из КГИОП.

Исполнитель работ, ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Стандарт", должен будет приспособить памятник промышленной архитектуры под детский сад на 110 мест. Новые конструкции будут стилизованы под первоначальный вид здания, при этом оно не увеличится в размерах. Площадь объекта составляет 4 тысячи кв. метров.

В будущем детском саду, помимо помещений для групп разных возрастов, организуют бассейн, музыкальный и спортивный залы.

фото: gov.spb.ru