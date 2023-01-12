Горсуд вернул на пересмотр дело о нападении на силовика во время митинга

Городской суд Петербурга удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на решение по делу Кирилла Королева, которого судили по статье о нападении на полицейского (ст. 318 УК). Ранее фигуранту дела назначили судебный штраф. Теперь дело отправят на новое рассмотрение, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На Королева завели уголовное дело после пацифистского митинга 6 марта. В тот день он столкнулся с сотрудником полиции в переулке Пирогова. Королев увидел, как силовик жестко задерживал митингующего, и, по версии следствия, толкнул сотрудника МВД. В сентябре Октябрьский районный суд решил назначить Королеву судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, объяснив это тем, что подсудимый загладил вину перед потерпевшим и не привлекался к ответственности ранее.

Теперь Королеву снова может грозить лишение свободы на срок до 5 лет по статье о применении насилия к представителю власти, не опасного для здоровья (ст. 318 УК).

Константин Леньков