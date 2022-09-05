Суд в Петербурге назначил участнику пацифистского митинга штраф за нападение на силовика

В Октябрьском районном суде Петербурга 5 сентября рассмотрели уголовное дело в отношении 27-летнего тракториста Кирилла Королева. Его признали виновным в нападении на сотрудника полиции (ч.1 ст. 318 УК) на пацифистской акции 6 марта. Королёву назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокат Марк Алексеев ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Он мотивировал это тем, что его доверитель признал вину, не препятствовал правосудию, а также попытался загладить свою вину. Королев перевёл 15 тысяч рублей потерпевшему. Еще он отправил 5 тысяч рублей в фонд помощи детям "Обыкновенное чудо". Защитник просил назначить Королёву судебный штраф.

— Да, признаю себя виновным и обязуюсь больше не повторять такого рода деятельность. Не собираюсь быть рецидивистом. Пересмотрел своё, так сказать, отношение к закону. Обязуюсь его соблюдать, — заявил Королев в суде.

Судья Роман Калитко поинтересовался, как обвиняемый собирается выплачивать штраф, если не имеет постоянного заработка. Королев пояснил, что зима - это самый востребованный сезон для него. В зимний период он работает водителем снегоуборочной машины.

Против судебного штрафа выступал прокурор. Судья Калитко удовлетворил ходатайство защитника, мотивировав это тем, что Королев загладил причиненный вред и впервые привлекался к уголовной ответственности.

Адвокат обвиняемого в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру уточнил, что у Королева не будет судимости. На выплату штрафа у него будет 60 дней.

Потерпевший, полицейский Александр Лесов, на заседание не пришел, хотя был извещен должным образом. Он сообщил суду, что не возражает против рассмотрения дела без него. Ранее силовик планировал подать гражданский иск с требованием компенсировать моральный вред, но позже передумал.

Королева судили за инцидент на протестной акции 6 марта. Находясь в переулке Пирогова, 27-летний митингующий толкнул сотрудника полиции, который грубо задерживал другого протестующего. На следующий день после митинга Королёву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Последние полгода он провёл в изоляции. Вместе с ним в стычке 6 марта участвовал Валерий Дубенюк, который попытался несколько раз ударить полицейского. Дубенюка приговорили к году колонии-поселения.

Константин Леньков