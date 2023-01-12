Комтранс сообщил об установке модернизированных валидаторов еще на 110 автобусов в Петербурге

Комитет по транспорту отчитался 12 января об оборудовании еще 110 автобусов в городе валидаторами с функцией отложенного пополнения "Подорожника". В результате общее количество транспортных средств с такими устройствами превысило 1 200 в Петербурге.

"Валидаторами, способными активировать отложенное пополнение "Подорожника", оснащены еще 110 транспортных средств на маршрутах №№ 94, 98, 151, 152, 177, 222, 249, 270, 272", — говорится в сообщении комтранса.

В результате сейчас модернизированными валидаторами оборудованы 1 269 автобусов на 189 городских и пригородных маршрутах. В планах комитета стоит оснащение подобными устройствами всего наземного транспорта в Петербурге.

"Напомним, при помощи модернизированных устройств в общественном транспорте можно также оплатить багаж и проезд за несколько человек. Кроме того, устройства принимают банковские карты и QR-билеты", — отметили в комтрансе.

В предыдущий раз комитет отчитывался об успехах с оснащением автобусов модернизированными валидаторами в конце декабря.