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Новости 18:54

Более 300 автобусов получили валидаторы с функцией активации отложенного пополнения "Подорожника"

фото ЗакС политика Более 300 автобусов получили валидаторы с функцией активации отложенного пополнения "Подорожника"

В общей сложности еще 320 автобусов, работающих на 63 маршрутах, получили новые валидаторы с услугой активации отложенного пополнения "Подорожника", известил 27 декабря петербургский комитет по транспорту. Речь идет о транспорте, курсирующем в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Московском и Пушкинском районах города.

"Таким образом, на сегодняшний день функционал валидаторов модернизирован в 1159 автобусах, работающих на 180 городских и пригородных маршрутах", — указала пресс-служба комтранса в своем Telegram-канале.

Помимо возможности активировать ранее пополненные "Подорожники" пассажиры смогут с помощью новых валидаторов оплатить провоз багажа и проезд нескольких человек. Устройства также принимают к оплате QR-билеты и банковские карты.

Ранее городское правительство утвердило повышение стоимости проезда в общественном транспорте с начала 2023 года. Одновременно вырастут и тарифы на проезд в Ленинградской области.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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