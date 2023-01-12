В Петербурге организаторов смертельного шоу с участием БТР отправили в колонию

Красносельский районный суд Петербурга вынес решение по делу о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами бронетранспортера, которая случилась во время корпоратива осенью 2020 года. Дело расследовалось по п. "а, в" ч.2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, два организатора мероприятия, Павел Бараненко и Александр Торопов, не признавшие вину, получили по три года колонии общего режима. Третий подсудимый, Павел Киселев, сознался в содеянном и получил 2,5 года условно.

Инцидент с летальным исходом имел место в конце ноября 2020 года в танковом парке "Стальной десант", во время "Спецназ шоу". Попавший под колеса 38-летний предприниматель умер на месте происшествия.