В Твери арестовали россиянина, заподозренного в желании воевать за Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности на железнодорожной станции Тверь задержали 40-летнего россиянина, которого заподозрили в намерении попасть на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбе.

Намерения и действия россиянина силовики квалифицируют как государственную измену (ст. 275 УК). По данным ФСБ, фигурант дела переписывался с украинской стороной и непосредственно перед задержанием ехал в сторону границы, закупившись обмундированием для участия в боевых действиях против РФ. Задержанного уже отправили под арест. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

В начале недели стало известно об аналогичном деле, возбужденном в Брянской области.