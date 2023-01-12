ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:48

В Твери арестовали россиянина, заподозренного в желании воевать за Украину

фото ЗакС политика В Твери арестовали россиянина, заподозренного в желании воевать за Украину

Сотрудники Федеральной службы безопасности на железнодорожной станции Тверь задержали 40-летнего россиянина, которого заподозрили в намерении попасть на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбе.

Намерения и действия россиянина силовики квалифицируют как государственную измену (ст. 275 УК). По данным ФСБ, фигурант дела переписывался с украинской стороной и непосредственно перед задержанием ехал в сторону границы, закупившись обмундированием для участия в боевых действиях против РФ. Задержанного уже отправили под арест. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

В начале недели стало известно об аналогичном деле, возбужденном в Брянской области.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама