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Новости 16:44

Суд не стал арестовывать сотрудника петербургского ЖКС в рамках дела о взятке

фото ЗакС политика Суд не стал арестовывать сотрудника петербургского ЖКС в рамках дела о взятке

Красносельский районный суд Петербурга отказал следствию, запросившему домашний арест для сотрудника районного ЖКС № 2 Владимира Господарова, который обвиняется в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, фигуранту избрали запрет определенных действий.

Предварительная мера, действующая как минимум до 9 марта, включает в себя запрет на выход из дома в ночное время, запрет на использование средств связи и на общение с другими фигурантами по делу.

По версии следствия, Господаров позволял незаконно занимать помещение в жилом доме по Нагорной улице индивидуальному предпринимателю. За это бизнесмен должен был ежемесячно вознаграждать его в размере 20 тысяч рублей. За все время их взаимодействия в 2022-2023 годах подследственный получил от взяткодателя 240 тысяч рублей, пока не был взят с поличным на рабочем месте при передаче очередной суммы наличных.


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