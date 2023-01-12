На новогодние каникулы в Петербург приехало свыше миллиона туристов

В период новогодних праздников Петербург посетило более одного миллиона туристов, о чем пишет ТАСС со ссылкой на комитет по развитию туризма. Показатель превзошел прошлогодний на 7%.

Одним из самых востребованных музеев по всей стране на каникулах стал ГМЗ "Царское село", в котором приняли более 81 тысячи гостей. Всего в заповеднике в течение нерабочих январских дней провели более двух тысяч экскурсий.

В свою очередь, музеи на территории Петергофа суммарно посетило на треть больше людей, чем годом ранее: реализовали более 16 тысяч билетов. Наконец, Русский музей отчитался о 43,5 тысячах гостей.

На неделе вице-губернатор Кирилл Поляков озвучил статистику пассажиропотока в Пулково, получившуюся по итогам новогодних праздников.