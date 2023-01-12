На Конюшенной площади может появиться платная парковка

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал разрешение на обустройство платной парковки на Конюшенной площади, сообщила 12 января "Фонтанка" со ссылкой на Городской центр управления парковками. По информации издания, начало работ намечено на 2024 год.

Предполагается, что автостоянка вместимостью 126 машино-мест займет площадь более трех тысяч квадратных метров. Парковка будет оборудована шлагбаумами, стояками для въезда и выезда и терминалами для оплаты. Также там установят павильон для охранников, а саму территорию огородят столбиками.

Как пишет издание, идея не получила возражений у КГИОП, который выдал заключение о соответствии проекта требованиям охранной зоны.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков поведал о планах расширить зону платной парковки в 2023 году на Василеостровский и Петроградский районы. Всего там должно появиться более 31 тысячи машино-мест.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"