Володин предложил закрепить в УК норму о конфискации имущества уехавших россиян

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пустился в очередные рассуждения о том, как следует поступать с покинувшими родину россиянами. Мысли политика приведены в его Telegram-канале в пятницу, 13 января.

Так, Володин полагает, что уехавших за рубеж россиян, которые оскорбляют страну, "её жителей, солдат и офицеров", следует на законодательном уровне лишать имущества.

Среди прочего, парламентарий предложил дополнить статьи Уголовного кодекса положением о конфискации у уехавших граждан "имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб".

"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом [...] чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", - пишет Володин.

Напомним, ранее спикер Госдумы объявил о намерении депутатов рассмотреть законопроект, который предполагает повышение налоговых ставок для уехавших из страны россиян, но при этом работающих удалённо в отечественных компаниях.