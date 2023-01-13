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Новости 11:56

Останина сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

фото ЗакС политика Останина сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

В России отменена отсрочка от призыва по мобилизации для отцов с тремя детьми, сообщила вечером 12 января глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. При этом она сослалась на члена Совета по правам человека Ирину Киркору, сообщившую ей об этом в ходе встречи.

"Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми", — написала Останина в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на Киркору, депутат известила о том, что соответствующий документ был разослан в военкоматы в конце 2022 года. "Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело", — предположила она.

Также об отмене решения о предоставлении отсрочки отцам с тремя детьми рассказал 13 января военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов в комментарии онлайн-изданию "Чита.ру". "Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью", — сообщил он.

В середине октября стало известно о предоставлении отцам с тремя детьми отсрочки от частичной мобилизации. В частности, об этом сообщала уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.


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