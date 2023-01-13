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Новости 12:43

Гинцбург сообщил о разработке вакцины от "кракена"

фото ЗакС политика Гинцбург сообщил о разработке вакцины от "кракена"

Специалисты НИЦ имени Гамалеи приступили к разработке вакцины от коронавируса, способной противодействовать его новым вариантам, включая "кракен", сообщил РИА "Новости" глава центра Александр Гинцбург.

"Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 ("кракен")", — заявил информагентству Гинцбург. Он добавил, что не знает, как быстро будет распространяться "кракен", но выразил уверенность в необходимости скорейшего изготовления вакцины.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о том, что "кракен" не стал более тяжелым или смертельным вариантом коронавируса. По ее словам, это следует из данных врачей и ученых из стран, где вирус развивается с наибольшей скоростью.

Накануне стало известно о регистрации в России первого случая заражения "кракеном". В Роспотребнадзоре указали, что введение локдауна в связи с этим не планируется.

Фото: pixabay


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