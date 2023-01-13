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Новости 13:46

RT: ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак

фото ЗакС политика RT: ФНС заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак

Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам рекламной компании "Лидерс" и PR-агентства June & July, владелицей которых является журналистка Ксения Собчак. Соответствующей информацией располагает RT.

По данным сервиса "Контур.Фокус", Собчак принадлежит 51% акций каждой фирмы. RT пишет, что в 2021–2022 годах данные компании задолжали бюджету 484 тысяч рублей налогов, плюс пени. В то же время 34 тысяч рублей из этой суммы аннулировали, в связи с чем судебные приставы не смогли отыскать имущество June & July, на которое можно было бы наложить взыскание.

Ранее Ксения Собчак стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве 11 млн рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова. В рамках данного разбирательства коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова поместили в СИЗО. Позднее Собчак рассказала, что принесла Чемезову извинения за действия своих коллег.


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