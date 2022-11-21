Защита попросила отпустить коммерческого директора Собчак под залог в 15 миллионов рублей

Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова попросила суд отпустить его под залог, сообщило 21 ноября ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на арест фигурантов уголовного дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Сумма предложенного залога составила 15 миллионов рублей.

"Просим также рассмотреть возможность изменения меры пресечения на залог в размере 15 миллионов рублей", — обратился к суду адвокат.

Уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере было возбуждено в конце октября. По версии следствия, фигуранты пытались добиться выплаты 11 миллионов рублей от главы "Ростеха" Сергея Чемезова за неразглашение информации о нем. Немногим менее месяца назад Тверской суд Москвы в рамках дела отправил в СИЗО Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Позже под арест отправили и журналиста Тамерлана Бигаева.

На прошлой неделе Собчак принесла Чемезову официальные извинения в связи с уголовным делом. "Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — написала она в своем Telegram-канале.