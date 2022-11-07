Суд в Москве арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова

Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря журналиста Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщило 7 ноября РИА "Новости". Решение о мере пресечения было вынесено в субботу, 5 ноября.

"Постановлением от 5 ноября Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря", — процитировало агентство сообщение пресс-службы суда.

Бигаеву вменяется вымогательство в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Аналогичное обвинение предъявлено двум другим фигурантам дела, Кириллу Суханову и Ариану Романовскому, ранее также отправленным в СИЗО.

Как сообщается, Бигаев был одним из администраторов Telegram-канала "Тушите свет". По версии следствия, именно в этом канале был размещен пост, за снятие которого у Чемезова просили деньги. Как утверждает Baza со ссылкой на свои источники, ни о каких переговорах с представителями "Ростеха" Бигаев не знал и в передаче денег не участвовал.

В рамках дела о вымогательстве у Чемезова прошел обыск в доме журналистки Ксении Собчак, сама она выехала за границу. Сегодня в СМИ появилась информация о ее возвращении в Россию.