Ксения Собчак вернулась в Россию, перейдя границу с Латвией в Псковской области

Журналистка Ксения Собчак возвратилась в Россию, уведомили РИА Новости осведомлённые источники, видевшие, как она переходила границу.

Уточняется, что Собчак прошла через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией в Псковской области. Вместе с журналисткой был её супруг Константин Богомолов.

О том, что Собчак намерена вернуться домой, ранее заявляла её мать, сенатор Людмила Нарусова.

Напомним, 26 октября в загородном доме журналистки прошёл обыск по уголовному делу о вымогательстве, возбуждённому в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова.