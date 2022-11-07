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Новости 11:53

Ксения Собчак вернулась в Россию, перейдя границу с Латвией в Псковской области

фото ЗакС политика Ксения Собчак вернулась в Россию, перейдя границу с Латвией в Псковской области

Журналистка Ксения Собчак возвратилась в Россию, уведомили РИА Новости осведомлённые источники, видевшие, как она переходила границу.

Уточняется, что Собчак прошла через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией в Псковской области. Вместе с журналисткой был её супруг Константин Богомолов.

О том, что Собчак намерена вернуться домой, ранее заявляла её мать, сенатор Людмила Нарусова.

Напомним, 26 октября в загородном доме журналистки прошёл обыск по уголовному делу о вымогательстве, возбуждённому в отношении её коммерческого директора Кирилла Суханова.


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