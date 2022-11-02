Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля и заявила о её скором возвращении в РФ

Сенатор Людмила Нарусова, приходящаяся матерью журналистке Ксении Собчак, в разговоре с журналистами подтвердила наличие у дочери второго гражданства — гражданства Израиля, сообщает 2 ноября РИА Новости.

Кроме того, член Совета Федерации рассказала, что у Собчак нет никакого статуса по уголовному делу, в рамках которого преследуют её коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Ранее об этом также писало издание РБК.

Адвокаты журналистки намерены обжаловать проведение обыска у неё в загородном доме.

Наконец, Нарусова заявила, что в скором времени её дочь вернётся домой в Россию. Не так давно на фоне возбуждения уголовного дела Собчак уехала из страны.

Напомним, Романовский и Суханов подозреваются в вымогательстве в крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 22 млн рублей за удаление и отказ от распространения некоего компромата. По этой статье предполагается лишение свободы сроком до 15 лет.