РБК: Собчак отсутствует в числе подозреваемых по делу о вымогательстве

Журналист Ксения Собчак не входит в число подозреваемых по уголовному делу о вымогательстве, фигурантами которого стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский, рассказал 28 октября РБК со ссылкой на свои источники.

О том, что Собчак не имеет статуса в уголовном деле, изданию сообщил знакомый с содержанием дела собеседник, а источник, близкий к МВД, эту информацию подтвердил. Сейчас к Собчак "претензий нет", она в деле о вымогательстве "ни при чем", указал первый из них.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против Суханова и Романовского, ТАСС и RT сообщали также о том, что подозреваемой по нему проходит Собчак. Позже журналистка покинула Россию, уехав через Белоруссию в Литву. Суханов был помещен судом под стражу до 24 декабря, аналогичная мера была избрана Романовскому.

Согласно версии следствия, Романовский и Суханов вымогали у главы "Ростеха" Сергея Чемезова 22 миллионов рублей за удаления и отказ от распространения некоего компромата. Им вменяется вымогательство в крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы сроком до 15 лет.