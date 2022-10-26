ТАСС: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у "Ростеха"

Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве у государственной корпорации "Ростех", уведомили ТАСС близкие к правоохранительным структурам источники.

Речь идёт о статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б", ч. 3, ст. 163 УК РФ).

"Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха", - известил осведомитель информагентства.

Собчак отказалась давать ТАСС какие-либо комментарии по данному вопросу.

В рамках уголовного разбирательства задержали коммерческого директора холдинга "Осторожно Media" Кирилла Суханова, а также бывшего главного редактора журнала Tatker Ариана Романовского.

Немногим ранее в среду, 26 октября, сообщалось о якобы отъезде Собчак из России.

Перед этим утром у неё дома в подмосковном коттедже провели обыск.