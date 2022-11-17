Собчак принесла извинения Чемезову в связи с делом ее коллег о вымогательстве

Телеведущая и медиаменеджер Ксения Собчак выпустила заявление, касающееся уголовного преследования троих своих коллег по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Владелица проекта "Осторожно Media" отметила молодой возраст арестованных Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева и тяжесть выдвинутых им обвинений, понадеявшись на благосклонность следствия и суда.

"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", - написала журналистка в своем Telegram-канале.

Собчак добавила, что в действиях ее товарищей не было "политического контекста" и что они жалеют о случившемся.

Напомним, что троих коллег Собчак обвиняют по п."б" ч.3 ст.163 УК (вымогательство в особо крупном размере). По версии следствия, они вымогали у Чемезова 11 млн рублей за удаление нелицеприятной информации в Telegram-канале "Тушите свет".