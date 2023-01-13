В зоне спецоперации погиб младший сержант из Светогорска Ленобласти

В администрации Светогорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области известили о гибели младшего сержанта Дмитрия Губенко (Новожилова) в зоне военной спецоперации на Украине, передаёт 47news. С жизнью военный расстался в конце декабря.

Чиновники из местной администрации Светогорска, а также совет местных депутатов выразили свои соболезнования семье Губенко.

Дату, время и место прощания с младшим сержантом назовут позднее.

При каких именно обстоятельствах погиб военнослужащий, а также детали личной биографии не приводятся.

В начале января в Отрадном простились с добровольцем Александром Плужниковым, который потерял жизнь в зоне СВО.