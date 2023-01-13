Путин запретил заковывать в кандалы женщин и детей

Президент Владимир Путин запретил использование кандалов в отношении женщин и детей, а также подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений, следует из перечня поручений, отданных по итогам заседания Совета по правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выполнение поручения возложено на МВД совместно с Генпрокуратурой, следственным комитетом и ФСИН. Ведомства должны "принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности "Ажур" в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений", следует из текста поручения.

Доклад по итогам выполнения поручения должен быть представлен в срок до 1 мая. Ответственными за исполнение требования назначены глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следкома Александр Бастрыкин и глава ФСИН Аркадий Гостев.

Вопрос допустимости использования кандалов для ряда подозреваемых подняла на декабрьской встрече с Путиным член СПЧ Ева Меркачева. На следующий день МВД разослало в региональные управления запрет использовать наручники для фигурантов экономических дел, а также женщин и детей.