Смольный планирует обеспечить квартирами около 700 сирот до конца года

В 2023 году правительство Петербурга намерено обеспечить жильем около 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила 13 января пресс-служба губернатора.

За счет городского бюджета планируется приобрести на эти цели 680 квартир. Еще 16 квартир поступят в распоряжение Петербурга из средств федерального бюджета. В целом же до 2025 года Смольный рассчитывает приобрести 45 квартир на деньги федерального центра.

После выхода из центров содействия семейному воспитанию не имеющие жилья дети получают его от государства. В прошлом году сироты и дети без попечения родителей получили в Петербурге 677 квартир, рассказали в Смольном.

Днем ранее жилищный комитет поделился планами расселить 1 035 коммунальных квартир в течение года. В результате переселиться в новое жилье должны будут более полутора тысяч семей.