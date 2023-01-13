Турчак заявил о сохранении отсрочки от призыва для многодетных отцов

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил 13 января о том, что отсрочка от мобилизации для отцов с тремя детьми остается в силе. По его словам, вопрос об этом был отработан совместно с Министерством обороны.

"Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему", — написал Турчак в своем Telegram-канале, говоря об отсрочке для многодетных отцов.

Ранее об отмене отсрочки от мобилизации для отцов троих детей сообщила со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору депутат Госдумы Нина Останина. Аналогичной информацией в пятницу поделился и военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.