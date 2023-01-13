ЗОЖ-консультанты и новогодний салют для блокадников

В поселке Лисий Нос год назад салют и концерт в честь Нового года перенесли с 1-го на 27-е января, День снятия блокады. Стоимость закупки при этом менять не стали и отдали организатору около 2 млн рублей. Контракт достался бывшей коллеге экс-главы администрации поселка, получавшей заказы от муниципалитета в течение 4,5 лет. Историей заинтересовалась ФАС.

Для любителей погулять в январе есть немало поводов. Наступление Нового года, потом Рождество. 14 января отмечают Старый Новый год, а 22-го - китайский. В поселке Лисий Нос на севере Петербурга придумали свой гибридный праздник. Год назад запланированные в честь наступления 2022 года салют и концерт местная администрация решила перенести на 27 января, совместив с 77-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. Странную перестановку объяснили коронавирусными ограничениями. С этой закупкой до сих пор разбирается управление Федеральной антимонопольной службы.

"В стиле Мюзик-Холла"

28 декабря 2021 года муниципальная администрация Лисьего Носа заключила контракт на оказание услуг в организации массовых мероприятий в первой половине 2022 года. Поставщик - индивидуальный предприниматель из Великого Новгорода Нина Тимашёва - обязалась провести три праздника, несколько патриотических акций и досуговых мероприятий, поставить брошюры, журналы, светоотражающие слэп-браслеты и передать поселку квадрокоптер.

Уже через два дня стороны заключили дополнительное соглашение к контракту, которым отложили проведение праздника "С Новым Годом, Лисий Нос!" на "1-2 квартал 2022 года". После каникул, 12 января, появилось второе допсоглашение. Этим документом уточнялось, что поставщик должен оказать перенесенные услуги 27 января, в рамках празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Такое решение объяснили действовавшими в городе "ограничениями по проведению мероприятий численностью более 40 человек". Отметим, что эти коронавирусные ограничения губернатор Александр Беглов установил еще 25 ноября 2021 года, а действовать они должны были как минимум до конца января.

Празднование Дня снятия блокады, согласно техническому заданию к допсоглашению, делилось на две части. К первой относилась возложение цветов на Горском кладбище. Ко второй - "концертно-развлекательная программа" с профессиональными ведущими в костюмах, соответствующих тематике вечера, эстрадными артистами, хореографическими коллективами "в стиле Мюзик-Холла", видеопроекцией со светодиодным экраном и фейерверком. Всё это изначально планировалось устроить на Новый год. Судя по акту выполненных работ, перечисленное в итоге успешно реализовали 27 января.

За организацию этого праздничного торжества из местного бюджета заплатили 1,998 млн рублей. В эту сумму входят 10 тысяч гонорара фотографу, который должен был запечатлеть мероприятие.

Фотографии, действительно, опубликовали. И в муниципальной газете и в пабликах "ВКонтакте", которые ведут местные муниципалы. Однако ни салюта, ни костюмированного концерта на них нет. Есть только отчет о торжественно-памятных мероприятиях на Горском кладбище и у памятника Дорога мужества в центре поселка. В них приняли участие ветераны, а также депутат ЗакСа от "Единой России" Александр Ходосок и муниципалы-единороссы.

На фото с возложения цветов у монумента видны несколько колонок для звукоусиления и два ведущих с микрофонами, есть сценическая конструкция с баннером, о которой тоже говорилось в акте выполненных работ. Ни концерт артистов эстрады и коллективов "в стиле Мюзик-Холла", ни праздничный салют в отчеты не попали. На ресурсах муниципалов нет и анонсов этих мероприятий. Однако как минимум о фейерверке свидетельства жителей есть. Снимки салюта удалось найти не на официальных ресурсах или на страницах местных депутатов, а в паблике "Лисий нос - место, где я живу". Но свидетельств о концерте ни в нем, ни в других сообществах муниципалитета нет. Глава муниципальной администрации Людмила Тремасова сообщила ЗАКС.Ру, что и праздничный концерт, и фейерверк в тот день состоялись. Индивидуальный предприниматель Тимашёва подтвердила, что все обязательства с ее стороны были выполнены.

Не успели к закрытию ИП

Один из жителей поселка, узнавший о празднике уже после его проведения, написал в прокуратуру Приморского района. В своем обращении гражданин, в частности, обратил внимание, что внезапный перенос мероприятия с 1 на 27 января мог нарушать права потенциальных участников закупки, поскольку для них важна дата праздника.

Стоимость услуг музыкальных исполнителей, а также аренды звуковой и прочей техники в новогоднюю ночь и первый день нового года в разы выше, чем в любой другой день. При этом сумма уже заключенного контракта не пересматривалась и поставщик получил возможность сэкономить на предоставляемых услугах, предположил автор письма.

Прокуратура переслала обращение в ФАС. Та в ноябре запросила у Нины Тимашёвой счета, накладные, чеки и документы по закупочным процедурам. Предпринимательница ничего не передала, объяснив, что еще месяц назад ликвидировала свое юридическое лицо и закрыла банковский счет, говорится в заключении антимонопольщиков по обстоятельствам этого дела (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Согласно российскому законодательству гражданин не перестает нести ответственность за действия своего уже закрытого юрлица и обязан хранить документы бухгалтерского учета в течение как минимум пяти лет.

В качестве индивидуального предпринимателя Нина Тимашёва действовала с марта 2018 года. Она специализировалась на зрелищно-развлекательной деятельности, то есть организовывала культурные, массовые и досуговые мероприятия. Она участвовала в 15 закупочных процедурах. Из них 10 объявила администрация Лисьего Носа, а 3 - МКУ "Лисий Нос".

Тесные связи предпринимательницы из Великого Новгорода с небольшим поселком на севере Петербурга неслучайны. В 2018 году главой местной администрации Лисьего Носа был Сергей Федотов. Нынешняя руководительница администрации Людмила Тремасова была в то время в муниципалитете главным бухгалтером.

В начале 2010-х Федотов руководил муниципальным автономным учреждением культуры "Новгородская дирекция по организации праздников". Главным специалистом там трудилась Тимашёва. По итогу 2011 года ее даже наградили званием "Культработник года", "за многолетний, самоотверженный труд в отрасли культуры Великого Новгорода, высокий профессионализм и неукротимую энергию".

В разговоре с ЗАКС.Ру Тремасова начало сотрудничества руководимой Федотовым муниципальной администрации и Тимашёвой объяснила тем, что заказчик хотел заключать сделки с подрядчиком, в надежности которого полностью уверен.

ЗОЖ в помощь

В 10 из 13 случаев, когда Тимашёва получала муниципальные контракты от Лисьего Носа, начальная минимальная цена (НМЦК) в ходе электронного аукциона не снижалась. Еще один раз цену в рамках заключения договора снизили, а затем дополнительным соглашением вернули на уровень начальной минимальной.

НМЦК устанавливается по результатам запросов коммерческих предложений пяти и более поставщикам. Минэкономразвития разъяснял, что эти компании должны обладать опытом поставок запрашиваемых товаров или услуг. Перед определением НМЦК контракта на организации новогоднего и других праздников первой половины 2022 года администрация Лисьего Носа запросила предложения у трех юрлиц.

Помимо Тимашевой, это ИП Клищ М. из Великого Новгорода и И.П.Савченко А.Л из Петербурга. Из Единой информационной системы закупок известно, что первая специализируется на розничной торговле, вторая - на консультировании по вопросам коммерческой деятельности. Судя по информации на личной странице "ВКонтакте", Альбина Савченко дает консультации по правильному питанию. Более того, Марина Клищ - тоже. Ее профайл "ВКонтакте" администрирует сообщество "Марафон стройности" и даже сама она себя представляет "консультантом ЗОЖ". Обе женщины дружат в соцсетях с Ниной Тимашёвой.







Сама она тоже искала "людей, желающих привести свое тело в форму к лету и сохранить результат". Такие объявления от апреля и мая 2018 года сохранилась на двух страницах Тимашёвой во "ВКонтакте". На одной из них в информации о себе она указала, что работает консультантом по питанию и здоровому образу жизни.

Электронные почты Клищ и Савченко зарегистрированы на домене Yandex. Администрация Лисьего Носа сообщила ФАС, что запросы на эти адреса отправили 24 ноября 2021 года, а ответы зарегистрировали через пять дней. Однако в компании ООО "Яндекс" антимонопольщикам сообщили, что авторизация указанных адресов в ноябре не осуществлялась.

"Более того формулировки, знаки препинания и орфографические ошибки всех КП, на основе которых сформирована НМЦК для данного аукциона, совпадают, что свидетельствует о подготовке данных предложений одним лицом", - говорится в заключении ФАС.

Глава администрации Лисьего Носа не смогла объяснить ЗАКС.Ру, почему коммерческие предложения запросили именно у этих предпринимателей. Тимашёва подтвердила ЗАКС.Ру, что "знает о существовании" Клищ и Савченко и заверила, что они занимаются схожей с ней деятельностью.

В самом конкурсе кроме Тимашёвой никто не участвовал. Заявиться на него было не просто из-за слишком высоких требований заказчика. В ФАС отметили, что одним контрактом были предусмотрены обязанности не только организовать несколько мероприятий, но и, например, поставить квадрокоптер. При этом в техзадании указаны необоснованно жесткие требования к поставляемому оборудованию и эффектам залпов от фейерверков: "цветочная волна, переходящая в серебристую, Пурпурно-синяя хризантема в парчовом кольце, Красная хризантема с оранжевым мерцанием" и так далее. В торгах со стандартным описанием фейерверков процент снижения начальной минимальной цены достигает 35-41%, заметили в ФАС.

Комиссия антимонопольного органа усмотрела в действиях местной администрации Лисьего Носа признаки нарушения федерального закона о защите конкуренции. Срок рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства установили до 28 июня 2023 года.

Сергей Еремеев