Ночью по взлётному полю аэропорта Пулково лисица бежала наперегонки с самолётом

Минувшей ночью по взлётному полю петербургского аэропорта Пулково бегал "несанкционированный" посетитель — рыжая лисица. Видеозаписью четвероногого, обгоняющего приземлившийся самолёт, поделилась читательница "Фонтанки".

Лисы довольно часто выходят к людям. Например, перед Новым годом нескольких животных можно было увидеть на льдах Невы, а после представителя данного вида неожиданным образом обнаружили у стен администрации МО "Литейный округ".

Отметим также, сегодня ввиду непогоды в Пулково не смогли приземлиться более десяти рейсов, следовавших в Северную столицу. Причиной послужил сильный боковой ветер.