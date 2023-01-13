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Новости 18:58

Ночью по взлётному полю аэропорта Пулково лисица бежала наперегонки с самолётом

фото ЗакС политика Ночью по взлётному полю аэропорта Пулково лисица бежала наперегонки с самолётом

Минувшей ночью по взлётному полю петербургского аэропорта Пулково бегал "несанкционированный" посетитель — рыжая лисица. Видеозаписью четвероногого, обгоняющего приземлившийся самолёт, поделилась читательница "Фонтанки".

Лисы довольно часто выходят к людям. Например, перед Новым годом нескольких животных можно было увидеть на льдах Невы, а после представителя данного вида неожиданным образом обнаружили у стен администрации МО "Литейный округ".

Отметим также, сегодня ввиду непогоды в Пулково не смогли приземлиться более десяти рейсов, следовавших в Северную столицу. Причиной послужил сильный боковой ветер.


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