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Новости 19:58

Естественная убыль населения превысила полмиллиона человек за неполный 2022 год

фото ЗакС политика Естественная убыль населения превысила полмиллиона человек за неполный 2022 год

За 11 месяцев 2022 года естественная убыль населения в России составила более 543 тысяч человек, следует из опубликованных 13 января данных Росстата. Это в 1,74 раза ниже аналогичного показателя за январь-ноябрь 2021 года, сообщается на сайте федеральной службы.

Всего за неполный прошлый год в России родилось более 1,197 миллиона младенцев. В то же время в стране скончались более 1,741 миллиона человек. Также в прошедшем году россияне женились в полтора раза чаще, чем разводились: согласно данным статистики, на 974 тысячи браков в январе-ноябре пришлось 625 тысяч разводов.

"Смертность за 11 месяцев 2022 года сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 21,9 %, рождаемость снизилась на 6,8 %", — отметили в Росстате. При этом количество бракосочетаний и разводов увеличилось за тот же период на 13,3 % и 6,2 % соответственно.

В конце прошлого года Росстат сообщил об увеличении на восемь позиций количества критериев для оценки инфляции. Среди прочего, в список попали турпоездки в Крым.


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