Естественная убыль населения превысила полмиллиона человек за неполный 2022 год

За 11 месяцев 2022 года естественная убыль населения в России составила более 543 тысяч человек, следует из опубликованных 13 января данных Росстата. Это в 1,74 раза ниже аналогичного показателя за январь-ноябрь 2021 года, сообщается на сайте федеральной службы.

Всего за неполный прошлый год в России родилось более 1,197 миллиона младенцев. В то же время в стране скончались более 1,741 миллиона человек. Также в прошедшем году россияне женились в полтора раза чаще, чем разводились: согласно данным статистики, на 974 тысячи браков в январе-ноябре пришлось 625 тысяч разводов.

"Смертность за 11 месяцев 2022 года сократилась по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 21,9 %, рождаемость снизилась на 6,8 %", — отметили в Росстате. При этом количество бракосочетаний и разводов увеличилось за тот же период на 13,3 % и 6,2 % соответственно.

В конце прошлого года Росстат сообщил об увеличении на восемь позиций количества критериев для оценки инфляции. Среди прочего, в список попали турпоездки в Крым.