Росстат озвучил величину инфляции по итогам 2022 года

Величина инфляции в России по итогам 2022 года составила 11,94 %, следует из данных Росстата. Это больше, чем годом ранее, когда значение инфляции составило 8,39 %.

При этом в декабре официальная месячная инфляция составила 0,78 % относительно ноября. В 2021 году в декабре месячная инфляция была зафиксирована на уровне 0,82 %.

За год на 13,19 % подорожала стоимость услуг, на 12,7 % — непродовольственных товаров. Продовольствие в общем счете выросло в цене на 10,29 %.

В то же время по отношению к ноябрю цены в декабре выросли на 2,04 % в случае с услугами, на 0,05 % — с непродовольственными товарами и на 0,6 % — с продовольствием.

В целом рост потребительских цен на 0,9 % и более зафиксирован в 43 регионах России. "В Москве цены за месяц выросли на 0,7 %, Санкт-Петербурге — на 0,6 % (с начала года — прирост цен составил 11,7 % и 11,5 % соответственно), — отметили в Росстате.

Ранее сообщалось об ускорении инфляции по итогам первой недели наступившего года.

Фото: pixabay