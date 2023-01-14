Член главного совета администрации Запорожья: Судьба СВО решится в Петербурге

Член главного совета администрации не так давно присоединённой к РФ Запорожской области Владимир Рогов полагает, что в городе на Неве решаются вопросы, связанные с проведение военной спецоперации. Мнение чиновника приведено в его Telegram-канале.

"В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше", — делится заметкой чиновник.

Какой-либо аргументации своему заявлению Рогов не привёл. При этом, продолжил он, сам он не ожидал, что придётся отмечать Старый Новый год в Северной столице.

Напомним, что официально в состав России Запорожская область вошла 30 сентября прошлого года. Центризбирком ранее заявлял о планах подключить присоединённый регион к системе ГАС "Выборы" и провести в нем выборы в ближайший единый день голосования.