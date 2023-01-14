Беглов забанил сына блокадницы во "ВКонтакте" после жалобы на садово-парковое хозяйство

Петербургский градоначальник Александр Беглов ограничил доступ сына блокадницы Валентины Фадеевой Александра к своей странице во "ВКонтакте" после вопроса о сорванных коммунальщиками кормушках для птиц. Внимание на инцидент обратил паблик "Питер решает".

Мужчина решил обратиться за помощью к губернатору, написав ему в комментариях. Негодование у Александра вызвали действия сотрудников садово-паркового хозяйства, которые сорвали птичьи кормушки, изготавливаемые им вручную.

"Я даже написал Беглову, Беглов от меня отписался, типа я враг. Я делаю кормушки очень красивые, деревянные, но их все сорвали. Я писал ему "ВКонтанте", там забанил, еще была отписка на электронную почту", — поделился в разговоре со СМИ петербуржец.

Напомним также, ранее градоначальник закрыл доступ к своей странице "ВКонтакте" для юристки Ирины Баханович. Она спрашивала у Беглова про рост цен на детское питание. Вместо ответа Баханович получила бан. Это действие сподвигло петербурженку обратиться с иском в суд.