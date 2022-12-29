На Беглова подали в суд из-за блокировки "ВКонтакте"

Петербургская юристка Ирина Баханович направила в Смольнинский районный суд иск к губернатору Александру Беглову. Она хочет через суд обязать главу города разблокировать ее страницу во "ВКонтакте". Истица уверена, что добавление ее в "черный список" нарушает ее право на доступ к информации о деятельности госорганов. Текст иска Баханович опубликовала в своем Telegram-канале 29 декабря.

Баханович заблокировали на странице губернатора после прямой линии с Александром Бегловым. Пресс-служба Смольного предлагала горожанам писать свои вопросы на странице Беглова "ВКонтакте". Юристка решила спросить о росте цен на детское питание в магазинах.

"Уважаемый Губернатор! Скажите пожалуйста, почему детское питание в Санкт-Петербурге (во всех розничных магазинах) подорожало в три раза? Прошу не удалять мое сообщение и не блокировать меня! Жду Ваш ответ!" - спрашивала Баханович.

Несмотря на отметку с просьбой не блокировать ее, через некоторое время Баханович больше не смогла зайти на страницу Беглова, а комментарий был удален. В иске она добавила, что в подобной ситуации оказались и другие пользователи.

Истица считает, что действия администраторов страницы Беглова нарушили Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который гарантирует доступ к официальным информационным ресурсам. Кроме того, с 1 декабря в России действует норма, согласно которой чиновники обязаны вести свои странички в соцсетях и взаимодействовать с гражданами, добавила Баханович. Она просит суд признать действия Беглова незаконными и обязать разблокировать ее.

Напомним, пять лет назад соратник оппозиционера Алексея Навального Георгий Албуров пытался через суд обязать бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева разблокировать доступ к своей странице в Twitter. Московский суд отказался рассматривать иск.

Константин Леньков