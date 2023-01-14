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МЧС оповестило петербуржцев об усилении ветра в воскресенье

фото ЗакС политика МЧС оповестило петербуржцев об усилении ветра в воскресенье

Управление МЧС по Петербургу и Ленобласти оповестило жителей города о порывистом ветре в воскресенье, 15 января. Местами скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.

Автомобилистам и пешеходам рекомендовано убрать незакреплённые вещи с балконов и не ставить свои машины под хрупкими деревьями или плохо закреплёнными конструкциями. Отдельно пешеходов попросили обходить стороной рекламные щиты.

Ранее власти Северной столице объявили о введении жёлтого уровня погодной опасности из-за усиления ветра. Режим будет действовать с 7 до 13 часов.


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