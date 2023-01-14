При уборке наледи в центре города коммунальщики повредили машину петербуржца

Петербуржец остался с повреждённым автомобилем после уборки крыши дома на улице Некрасова, 58, от наледи, передаёт "МК в Питере". Отколовшийся с кровли кусок льда упал на его автомобиль.

Дворники приступили к уборке крыши по обозначенному адресу утром субботы, 14 января. Превентивно водители, чьи машины стояли во дворе, оставили под лобовыми стёклами свои личные номера — на случай, если будет необходимо отогнать транспорт. Однако коммунальщики никому звонить не стали, а приступили к уборке, не прикрыв ничем автомобили.

Сработавшая сигнализация заставила петербуржца выбежать на улицу: на своей машине он увидел куски наледи и вмятину. При этом, по его словам, находившийся на месте бригадир, комментируя резонный вопрос, что произошло с автомобилем, заявил, что у него "худи стоит дороже твоей машины". По всем вопросам горожанину порекомендовали обращаться в ЖЭК.

Подобный случай — не единственный в городе. Часто автовладельцам приходится обращаться в суд, чтобы добиться компенсации за помятые в результате уборки льда машины.