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Вопреки судебному запрету у школы на проспекте Науки продолжаются строительные работы

фото ЗакС политика Вопреки судебному запрету у школы на проспекте Науки продолжаются строительные работы

В сквере рядом с петербургской школой № 121 на проспекте Науки не прекращаются строительные работы, несмотря на определение суда об их приостановке, вынесенное 13 января. Об этом ЗАКС.Ру рассказала активистка Елена Шестакова.

За участок земли противники стройки спорят с представителями ФНС: ведомство собирается возвести здесь семиэтажное здание. 

Характерно, что на проблему уже дважды обращал внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а накануне на место действия приезжала полиция. Подтвердив запрет на строительные работы, силовики 14 января не стали препятствовать установке бетонных ограждений. Активисты сообщают о повреждении нескольких деревьев, продолжая опасаться их вырубки. Работы ведет ООО "С-Индустрия".

фото: Елена Шестакова


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