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Новости 12:43

Арестованному по делу об оправдании терроризма бывшему учителю не дают заключить брак

фото ЗакС политика Арестованному по делу об оправдании терроризма бывшему учителю не дают заключить брак

В Коми бывшему учителю истории Никите Тушканову, находящемуся в СИЗО из-за постов в соцсетях, не позволяют заключить брак со своей подругой Александрой Кочановой. Об этом она сама сообщила в Telegram-канале группы поддержки арестанта.

Силовики ссылаются на то, что Кочанова проходит свидетелем по делу. Вместе с тем, по ее словам, Тушканову запрещают свидания с родными. В настоящее время он находится в одиночной камере.

Бывшего педагога преследуют по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) и повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). В последние месяцы он высказывался о событиях в зоне военной спецоперации, что в начале декабря привело к задержанию и аресту.


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