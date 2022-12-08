В Коми по делу об оправдании терроризма арестовали бывшего учителя

Сыктывкарский городской суд отправил на два месяца под арест педагога Никиту Тушканова. Задержанный накануне, он стал фигурантом уголовного дела по статье об оправдании терроризма (205.2 УК). Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. Он останется под стражей как минимум до 5 февраля, сообщает проект "Сетевые свободы".

Пост 28-летнего подследственного в социальной сети, приведший к его уголовному преследованию, был посвящен подрыву Крымского моста. На неделе Генпрокуратура добилась блокировки его страницы "ВКонтакте".

Весной Тушканова дважды привлекали к ответственности по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил РФ).