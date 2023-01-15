На юге Петербурга частично обрушился фасад жилого дома

Утром 15 января у дома №7 по бульвару Красных Зорь в Петербурге обрушилась часть фасада. На камеру попал эпизод с осыпанием элементов кирпичной кладки. Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на местного жителя, проблему представляет собой шахта лифта, которую не могут отремонтировать уже два года. Эту версию подтверждает представитель администрации Невского района.

"Шахта была обтянута защитной сеткой, которая частично прорвалась при обрушении 1 кв.м кладки. Пострадавших нет. В настоящее время территория огорожена, кирпичная кладка разобрана спасателями", - приводит слова неназванного чиновника издание "78".

Ранее на состояние лифтовых шахт в доме жители жаловались через портал "Наш Санкт-Петербург". Привести объекты в порядок должны были минувшей осенью.

Примечательно, что в доме располагается следственный отдел СК по Невскому району.