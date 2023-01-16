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Новости 11:20

Кабмин избавил мобилизованных предпринимателей от предоставления статистической отчетности

фото ЗакС политика Кабмин избавил мобилизованных предпринимателей от предоставления статистической отчетности

Призванные в армию в рамках частичной мобилизации предприниматели освобождены от необходимости самостоятельно предоставлять статистическую отчетность, сообщила 16 января пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточнили в кабмине, принятая мера позволит мобилизованным бизнесменам избежать штрафов за непредоставленную отчетность. Сам документ предполагает, что информацию о фирмах, где был мобилизован единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.

"Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчетность во время несения воинской службы", - подытожили в правительстве.

В ноябре кабмин извещал о подписании Мишустиным постановления, согласно которому в период участия в спецоперации страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев должен засчитываться в двойном размере.


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