Мишустин анонсировал развитие атомной и гидроэнергетики в России

Российское правительство обновило генеральную схему объектов электроэнергетики в стране на долгосрочную перспективу, заявил на совещании с вице-премьерами 16 января глава кабинета министров Михаил Мишустин. Основной целью в этой отрасли он назвал обеспечение бесперебойной работы энергосистемы при одновременном снижении нагрузки на окружающую среду.

"Для этого станем активно заниматься развитием эффективной низкоуглеродной генерации", - приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

По словам премьера, принятый документ подразумевает ввод с 2023 года новых энергоблоков атомных электростанций суммарной мощностью свыше 12 тысяч МВт и строительство объектов гидроэнергетики общей мощностью около 7 МВт. "Важно провести и замену устаревшего оборудования действующих электростанций всех видов на современное и высокотехнологичное и прокладывать новые линии электропередачи", - присовокупил Мишустин.

Ранее стало известно о том, что правительство освободило мобилизованных предпринимателей от необходимости предоставлять статистическую отчетность.