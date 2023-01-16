ЗакС изучит возможность ограничения продажи электронных сигарет

Члены комиссии петербургского Заксобрания по вопросам правопорядка и законности одобрили создание рабочей группы для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет, известила 16 января пресс-служба городского парламента. Решение было принято на первом в 2023 году заседании комиссии.

"Необходимо рассмотреть вопросы запрета реализации вейпов, которые не прошли лабораторную проверку, ограничения рекламы в местах продажи и количества таких мест, расширения профилактики среди несовершеннолетних", - прокомментировал инициативу глава комиссии Константин Чебыкин. Он заявил, что сейчас на рынке представлено множество вейпов, чья безопасность находится под вопросом из-за того, что "с их проверкой лаборатории не справляются".

Рабочая группа должна быть создана в ближайшие недели. Ожидается, что помимо депутатов в ее состав войдут представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, МВД и других структур. Чебыкин не исключил, что может потребоваться обращение в российское правительство и изменения федерального законодательства. Также он допустил подключение к работе депутатов Госдумы от Петербурга.

Ранее Заксобрание одобрило в первом чтении законопроект о запрете курения кальяна в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий.